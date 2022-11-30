Подмосковье 30 ноября 2022, 10:43 Лицей № 5 открылся после капремонта в Подольске

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После масштабного капитального ремонта ученики подольского лицея № 5 вернулись в родные стены. Лицеисты подняли флаги на торжественной линейке по случаю открытия обновленного учреждения.

По словам учеников, после ремонта лицей не узнать. Теперь здесь есть все условия для того, чтобы учиться и развиваться.

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В Подольске лицей № 5 открыт с 1986 года. Почти за 40 лет его ни разу капитально не ремонтировали. Работы стартовали прошлой весной в рамках федеральной программы «Ремонт школ».

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Сдать объект планировалось к 1 сентября, но в процессе специалисты обнаружили нарушения несущей конструкции. Это увеличило объем задач. В ежедневном режиме все проводимые работы были на контроле со стороны областного правительства и администрации округа.

«Мы счастливы, мы ждали этого очень долго. Несмотря на все трудности, наконец-то это произошло. Мы будем максимально стараться для того, чтобы наш лицей процветал. Обновленные стены будут помогать нам творить, учить и воспитывать наших прекрасных детей», — сказала директор лицея № 5 Ольга Кульба.

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