Подмосковье 21 ноября 2022, 09:48 Лицей № 5 капитально отремонтировали в Подольске

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В Подольске завершены строительно-монтажные работы в лицее № 5. После окончания каникул в стенах образовательного учреждения вновь начнется учебный процесс.

Классы, пищеблок, столовая и актовый зал готовы к приему школьников после капитального ремонта. Сейчас специалисты устраняют мелкие недочеты и проводят пусконаладочные работы. Параллельно ведется сборка новой мебели, установка оборудования и техники.

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«Знаю, что школьники и их родители, педагоги <…> с нетерпением ждут возвращения в родной лицей. Но перед нами стояла задача не просто обновить образовательное учреждение, а дать зданию вторую жизнь, сделать обучение в нем безопасным и комфортным», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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Сроки капремонта корректировались из-за обнаруженной в ходе работ проблемы — проседания опоры балки. Подрядчикам понадобилось время, чтобы выполнить мероприятия по усилению конструкции.

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