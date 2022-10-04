Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют в 2023 году

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта школы. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

В лицее на Школьной улице в Протвине обучаются 528 детей. Подрядчик подготовит документацию, проведет работы и поставит в учреждение новое оборудование. Ремонт проведут за региональный и муниципальный счет.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

Реклама

0 0 0 0 0 0