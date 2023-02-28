Подмосковье 28 февраля 2023, 15:45 Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют к концу лета

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Ремонт здания лицея продолжается в Протвине на улице Школьной. Работы закончат к августу, о чем сообщила пресс-служба Минстроя Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся более 80 рабочих и две единицы техники. Старые инженерные системы, сантехнику, плитку и напольные покрытия демонтируют. Начался монтаж внутренних перегородок.

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Здание лицея построили в 1962 году. В рамках капитального ремонта обновят кровлю, внутренние пространства и фасад. В школу завезут новое оборудование и мебель, а территорию благоустроят.

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Специалисты «Дирекции заказчика капитального строительства» ежедневно выезжают на объект и проверяют ход работ. Открытие обновленной школы планируется на 1 сентября 2023 года.

Днем раньше губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии еще одной новой школы. Здание на 825 человек заработало на улице Захарова в микрорайоне Колычево в Коломне.