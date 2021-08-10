Альма-матер ученых и управленцев. Физмат-лицей Дубны откроют после капремонта в сентябре

Физико-математический лицей имени Кадышевского в Дубне капитально отремонтировали. Ребята и педагоги придут в обновленные стены уже осенью. Здесь учатся около 350 детей, работает большая команда. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, эта школа — местный флагман.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята учатся по физико-математическому, технологическому и биолого-химическому профилям. Среди педагогов есть те, кто приехал из Ханты-Мансийска, Барнаула, Твери. Они получили служебное жилье.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что остались последние штрихи обновления — это установка и наладка оборудования. Школа готова к открытию.

Нашей задачей здесь было создать ту точку, благодаря которой молодые ученые с детьми отсюда не уедут в поисках школы, а наоборот приедут в Дубну Илья Бронштейн

Директор лицея Юрий Петрович Курлатов — местная легенда. Многие педагоги школы — его выпускники. А сам он посвятил жизнь своему призванию.

Ребята из физмат-классов занимают руководящие должности в самых разных областях, в том числе науке и бизнесе.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже приняли пять детей иностранных сотрудников ОИЯИ — Объединенного института ядерных исследований. А также договорились с институтом, что если будут приезжать дети, не владеющие русским языком, то у нас есть сотрудники, которые обучают русскому языку как иностранному, чтобы дети потом влились в учебный процесс. И опыт такой есть», — поделился Юрий Курлатов.

А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что такие школы нужны и важны для Подмосковья. Они становятся флагманами в своих городах.

Желаю успехов! Мы рассчитываем на вас. Вы просили — мы сделали Андрей Воробьев.

По словам Бронштейна, в лицее сформировали очень мощный коллектив преподавателей.

Источник фото: телеканал «360»

«Юрий Петрович Курлатов уже пригласил сюда очень сильную команду, которая работала в знаменитом Саранском лицее для одаренных ребят. Теперь они будут работать в этой команде», — отметил министр образования.

Приехав в Дубну, губернатор региона встретился и с учеными, вручив им сертификаты на льготную покупку жилья.