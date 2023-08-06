Подмосковье 06 августа 2023, 22:49 Лицеисты Шатуры победили на всероссийском конкурсе видеороликов о первой женщине-космонавте из архива Коробовского лицея

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Ученики Коробовского лицея Шатуры стали лауреатами всероссийской акции «Навстречу звездам и мечтам», посвященной 60-летию полета в космос Валентины Терешковой. Ребята одержали победу за видеоролик о жизни именитой летчицы.

«С самого начала я заметила особую энергию и стремление к саморазвитию у своих учеников. Они были полны решимости хорошо выступить и добиться хороших результатов. Мы проводили много часов вместе, обсуждали различные идеи и постоянно поддерживали друг друга. И вот, благодаря непрерывным усилиям каждого из нас, мы смогли стать победителями этого престижного конкурса», — рассказала педагог лицея Ксения Исакина.

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Церемония награждения победителей прошла в Музее космонавтики в Москве. Лауреатам вручили эксклюзивные буклеты с историей развития сферы в России от Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой под эгидой «Культура для школьников».

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