  • Лицеисты из Солнечногорска выиграли конкурс «Велофлешмоб Подмосковья»

    21 ноября 2019, 20:58

    Алена Сырбу

    Солнечногорский лицей № 7 занял первое место по итогам областного конкурса «Велофлешмоб Подмосковья». Ребята сняли лучший ролик на тему Всемирного дня без автомобиля.
    Лицеисты из Солнечногорска выиграли конкурс «Велофлешмоб Подмосковья»

    Итоги конкурса «Велофлешмоб Подмосковья» подвели в Мособлдуме. Для участия нужно было снять видеоролик, посвященный Всемирному дню без автомобиля. Он отмечается 22 сентября.

    Обязательным условием стало появление в ролике флешмоба с велосипедами. Судьи оценивали оригинальность идеи. Солнечногорские школьники к конкурсу подошли креативно: организовали велопробег и флешмоб, изобразив смайл на главной площади округа.

    «Первое место заняла команда лицея № 7 города Солнечногорска. Их ролик полностью соответствует условиям конкурса. Кроме того, депутаты отметили творческий подход ребят и педагогов. Лицей участвует в конкурсе второй раз. Членам жюри ролик запомнился веселыми ростовыми куклами и красивыми фигурами на велосипедах и самокатах. А еще в видеоролике участники изучают правила дорожного движения», — рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

    Второе место занял видеоролик из Серпухова, на третьем месте — ролик школы № 10 из Красногорска.