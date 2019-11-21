Лицеисты из Солнечногорска выиграли конкурс «Велофлешмоб Подмосковья»

Солнечногорский лицей № 7 занял первое место по итогам областного конкурса «Велофлешмоб Подмосковья». Ребята сняли лучший ролик на тему Всемирного дня без автомобиля.

Итоги конкурса «Велофлешмоб Подмосковья» подвели в Мособлдуме. Для участия нужно было снять видеоролик, посвященный Всемирному дню без автомобиля. Он отмечается 22 сентября.

Обязательным условием стало появление в ролике флешмоба с велосипедами. Судьи оценивали оригинальность идеи. Солнечногорские школьники к конкурсу подошли креативно: организовали велопробег и флешмоб, изобразив смайл на главной площади округа.

«Первое место заняла команда лицея № 7 города Солнечногорска. Их ролик полностью соответствует условиям конкурса. Кроме того, депутаты отметили творческий подход ребят и педагогов. Лицей участвует в конкурсе второй раз. Членам жюри ролик запомнился веселыми ростовыми куклами и красивыми фигурами на велосипедах и самокатах. А еще в видеоролике участники изучают правила дорожного движения», — рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Второе место занял видеоролик из Серпухова, на третьем месте — ролик школы № 10 из Красногорска.