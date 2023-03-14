Подмосковье 14 марта 2023, 13:10 Лицеисты из Орехово-Зуева изготовили талисманы и блиндажные свечи для бойцов СВО Фото: Алена Жамкова

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Ученицы Демиховского лицея присоединились к акции «Талисман добра» и сплели для бойцов СВО браслеты из паракорда. Девочки делают талисманы в перерывах между уроками и после занятий. Для этого в одном из кабинетов лицея организовали импровизированную мастерскую.

На изготовление одного браслета уходит 15–20 минут. Паракорд в качестве материала выбран не случайно: при необходимости браслет можно расплести и превратить в медицинский жгут.

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«Очень хочется помочь солдатам на СВО. Мы плетем браслеты, которые будут напоминать им о том, что их ждут и поддерживают, а также браслеты могут принести пользу в опасной для жизни ситуации, став жгутами, но надеюсь, до такого не дойдет», — поделилась одна из учениц.

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Лицеисты постарше делают блиндажные свечи. Идею создания мастерской подали учителя. Они также закупили материал: парафин П2. Он не коптит и не имеет запаха. Уже сегодня новую партию свечей и браслетов передадут волонтерам для отправки на фронт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что помощь должна быть командной.

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