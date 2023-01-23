Подмосковье 23 января 2023, 17:09 Лицеисты из Химок собрали более 30 килограммов пластика на переработку

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В Химках учащиеся лицея № 12 собрали более 30 килограммов пластика на переработку. Креативные активисты сложили из собранных крышек триколор.

«Я знал, что важно собирать мусор раздельно, не выкидывать батарейки. Но я не знал, что из пластика делают лавочки», — заявил третьеклассник Роман Цветков.

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В будущем пластик смешают с песком, переплавят и получат прочный материал, из которого сделают уличные скамейки, урны и садовую мебель.

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Лицеисты передали собранный пластик компании «Умная среда». Перед сдачей ребята сложили из крышек трехцветный флаг страны.

«По всем школам Подмосковья проходит акция „Добрые крышечки“. Дети самостоятельно собирают пластиковые части от бутылок и йогуртов», — сообщил начальник отдела экологической безопасности Валерий Кошечкин.

По его словам, акция помогает привить молодым людям любовь к природе.

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