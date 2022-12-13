Подмосковье 13 декабря 2022, 17:00 Лицеисты из Долгопрудного завоевали три золота и одно серебро на олимпиаде по физике в Белоруссии Unsplash

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Учащиеся Физико-технического лицея имени Капицы из Долгопрудного завоевали три золотых и одну серебряную медаль на международной олимпиаде по физике в Белоруссии. По словам преподавателей, школьникам не было равных на этом турнире умнейших.

Российские участники международной олимпиады по физике традиционно занимают лидирующие места, но иногда соперники заставляют понервничать.

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«На этот раз конкурентами наших ребят были школьники из Казахстана, Армении, Турции, из Туркменистана. И если мы берем наших золотых медалистов, то никто не смог даже приблизиться к ним. Разрывы космические!» — говорит наставник участников, преподаватель лицея имени Капицы Андрей Уймин.

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В олимпиаде принимали участие девять команд, включая сборную России и Белоруссии. Юным физикам предстояло пройти два тура мозгового штурма по пять часов каждый. В итоге сильнейшими оказались Александр Ившин, Всеволод Доля и Даниил Гаврилов из Долгопрудного. Еще одну медаль — серебряную — принес команде Роман Бурцев.

«Наш лицей ­– это дети, которые прошли множество фильтров. Они — лучшие. По уровню знаний эти ребята уже как студенты, окончившие первый курс», — оценил успехи воспитанников заведующий кафедрой физики лицея имени Капицы Константин Кутелев.

Преподаватели, конечно, надеются, что после школы парни отдадут предпочтение родному МФТИ в Долгопрудном. Но это дело будущего, а сейчас все четверо уже начали готовиться к следующему событию — олимпиаде в Монголии. В отборочном туре все они станут соперниками друг другу, ведь на соревнования в страну синего неба поедут только восемь человек.

В 2023 году при Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном появится уникальный образовательный кластер. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что там разместят кампус для проживания одаренных учеников, технопарк с планетарием и мастерскими.

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