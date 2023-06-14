Подмосковье 14 июня 2023, 12:28 Лицеистка из Лобни получила максимальный балл на ЕГЭ по литературе

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Выпускница Лобненского лицея Мария Фадеева получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Это первый успешный результат в округе.

Мария всегда увлекалась литературой. В этом учебном году девушка подготовила два серьезных проекта по предмету.

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Теперь если Мария наберет максимальный бал хотя бы на еще одном экзамене, она сможет получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Такое постановление приняло правительство Московской области в 2019 году.

Подготовила девушку к сдаче ЕГЭ педагог Ирина Николаева. Она также выпустила трех стобалльников по русскому языку в 2019 году.

Ирину Альбертовну в 2020 году наградили нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». За последние три года ее ученики заняли 13 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, стали победителями городского конкурса «Моя будущая профессия» и открытого Московского областного многожанрового литературного конкурса «Юное перо Московии».

Всего в этом году ЕГЭ в Лобне сдадут 464 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября откроют пристройку в гимназии № 14 в Одинцове. Таким образом второй смены в учреждении в новом учебном году не будет.

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