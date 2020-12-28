На дезинфекцию автобусов «Мострансавто» ушло более 630 тысяч литров раствора

«За период пандемии COVID-19 на обработку линейного подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры «Мострансавто» ушло ‪636,4 тысячи литров безопасного для пассажиров раствора дезинфицирующего средства, — цитирует представителя пресс-службы компании РИАМО.

Он отметил, что если бы такой объем средств привозили в цистернах на 11 тысяч литров (такие часто транспортируют бензин), то потребовалось бы почти 60 машин.

Весь автопарк предприятия регулярно обрабатывается, подчеркнул представитель пресс-службы «Мострансавто».

Кроме того, в салоне автобуса пассажиры могут приобрести защитные маски. Ношение СИЗ позволяет снизить риск заражения коронавирусом. Также это обязательное условие для проезда в общественном транспорте.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили жителям, как правильно перевозить в общественном транспорте новогодние деревья. Так, в автобусах пассажиры могут бесплатно провезти деревья, длина, ширина и высота которых в сумме не превышает 120 сантиметров. За перевозку более крупных елок нужно будет заплатить дополнительно. Важно, чтобы сумма их параметров не превышала 180 сантиметров.