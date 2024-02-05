Подмосковье 05 февраля 2024, 17:07 Литературный вечер с писательницей Жанной Андриевской прошел в «Умной библиотеке» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители городского округа Химки посетили творческий вечер писательницы книг о традициях и культуре России Жанны Андриевской. Встречу с автором литературной серии «Удивительная Русь» провели в стенах «Умной библиотеки».

«Серия книг направлена на популяризацию культуры, обрядов, традиций, а также раскрытие национальной идентичности. Они очень полюбились читателям России. На данный момент вышло 12 книг, планируется выход 24 изданий», — рассказала писательница Жанна Андриевская.

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Автор Жанна Андриевская — публицист, кандидат наук, доцент и автор популярного блога о русской культуре, истории и этнографии. Простым и понятным для всех языком она рассказывает о мифах, сказках, традициях и обычаях Руси. Все книги оформлены красочными иллюстрациями и содержат репродукции картин знаменитых русских художников.

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