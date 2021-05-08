Литературный вечер, посвященный Дню Победы, пройдет в Подольске в субботу

В субботу, 8 мая, в Подольске пройдет литературный вечер, посвященный Дню Победы. Информация об этом появилась в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в библиотеке № 26 микрорайона Климовск. В вечере примут участие музыкальная группа «С этой планеты» и актеры студии «Клуб любителей театра».

«Прозвучат стихи и песни о людях на войне, а завершит вечер инсценировка новеллы Константина Паустовского „Снег“ в исполнении Анастасии Городничевой и Павла Матвеева. Начало вечера в 16:00», — говорится в сообщении.

Подмосковные музеи проведут ко Дню Победы выставки, театрализованные экскурсии, памятные вечера и мастер-классы. Программы продлятся до 10 мая. Например, в музейном комплексе «Зоя», расположенном в деревне Петрищево под Рузой, проведут несколько торжественных мероприятий.