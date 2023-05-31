Подмосковье 31 мая 2023, 11:52 Литературный квест по творчеству Гоголя прошел в библиотеке имени Кедрина в Мытищах

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Акция «Библионочь» прошла в Мытищах. В Центральной библиотеке имени Кедрина провели квест по творчеству Гоголя и ярмарку.

Сотрудники библиотеки имени Кедрина принимают участие во всероссийской акции уже в 7-й раз. Изюминка программы «Читаем вместе» – Сорочинская ярмарка и квест «PROГоголь». Участники проходят испытания в темноте, в сопровождении оживших русалок и ведьм из произведений Гоголя.

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Для гостей библиотеки было организовано поп-арт пространство. Там каждый желающий мог нарисовать Гоголя таким, каким он его представляет. Также для участников акции прошли мастер-классы, концерт и игровая программа, театральный аукцион и лотерея, на которой разыграли билеты в театр «ФЭСТ».

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