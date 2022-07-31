Литературный фестиваль «Проект: Поэт» в Подмосковье собрал около трех тысяч гостей

Литературный фестиваль «Проект: Поэт» в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» в Пушкинском городском округе собрал около трех тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Второй по счету фестиваль, призванный привлечь молодых талантливых авторов и продемонстрировать актуальность поэтического творчества, прошел 30 июля.

В нем приняли участие заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Даниил Спиваковский, поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, чтец Мария Матвейчук, группы OQJAV и «После 11», музыканты Евгений Борец, Эдуард Назаров и Мартин Маргарян. Ведущей мероприятия стала Гузель Камаева.

Фестиваль включал в себя дневную и вечернюю программу. Днем зрители могли посетить выступления Марии Матвейчук в паре с Мартином Маргаряном, Георгия Аланского, известного как G.M._pub, и инди-поп-группы OQJAV. Вечером выступили Даниил Спиваковский, Анна Егоян и Андрей Мерзликин.

Вечернюю часть программы открыл Даниил Спиваковский. Актер представил на суд зрителей музыкальный моноспектакль «Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет» по рассказам Михаила Зощенко. В музыкальном сопровождении Евгения Борца актер показал настоящее мастерство перевоплощения, читая рассказы Михаила Зощенко параллельно с частушками. Спиваковский также вспомнил, что несколько лет на территории этой же усадьбы снимался в фильме «Казароза».

Популярная поэтесса Анна Егоян продекламировала стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, а также собственные. Ее произведение «28 лет» о том, как легко можно потерять любовь всей своей жизни, а спустя много-много лет опомниться и понять, что уже ничего не исправишь, многих пробило на слезу.

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин совместно с фолк-группой «После 11» представил музыкальный драматический спектакль о Василии Шукшине. Перевоплотившись в образ легендарного актера и писателя, Мерзликин рассказал историю Шукшина его собственными словами — письмами, воспоминаниями, стихами и публицистикой.