Литературный фестиваль «Проект: Поэт» пройдет в «Усадьбе Мураново» 30 июля

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» станет литературным центром Подмосковья. Там 30 июля состоится второй фестиваль «Проект: Поэт», который соберет всех любителей литературы области.

Гости фестиваля смогут услышать чтения российских актеров и поэтов, выступить на «открытом микрофоне» и насладиться театральной и музыкальной программами. Участие в проекте примут артисты Андрей Мерзилкин и Даниил Спиваковский, поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, музыкальные группы OQJAV и «После 11» и многие другие.

Для посетителей будет доступна экспозиция музея, творческие мастер-классы, фудкорт и зоны отдыха.

Цель фестиваля — показать красоту поэтического искусства, привлечь молодые таланты и погрузить гостей в аутентичную литературную атмосферу.

Источник фото: телеканал «360»

Билеты на мероприятие можно купить онлайн или в кассах музея.