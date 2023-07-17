Подмосковье 17 июля 2023, 11:12 Литературный фестиваль «Проект: Поэт» пройдет в усадьбе Мураново 11 и 12 августа Министерство культуры и туризма Московской области

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Творческий фестиваль «Проект: Поэт» для молодых талантливых авторов пройдет усадьбе Мураново 11 и 12 августа. Гостями мероприятия станут Сергей Безруков, Сергей Маковецкий и Екатерина Гусева.

«Третий по счету фестиваль „Проект: Поэт“ продолжит творческие исследования в области литературы и смежных видов искусств. Гостей ждут художественные чтения известных российских актеров и поэтов, выступления начинающих писателей и чтецов, музыкальная и театральная программы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Народный артист России Сергей Безруков выступит в первый день фестиваля. Он впервые представит на открытой площадке спектакль «Хулиган. Исповедь» о жизни, мечтах и разочарованиях великого русского поэта Сергея Есенина. Все слова, произнесенные в монологах, принадлежат самому Есенину.

Во второй день фестиваля выступить перед зрителями сможет каждый желающий. Вдохновлять гостей на творческое самовыражение в уютном пространстве малой сцены будут молодые, но уже популярные чтецы и актеры. Вечером монологи прочитает народный артист России Сергей Маковецкий, а музыкальную партию программы поддержат Екатерина Гусева и группа «Пятеро».

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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