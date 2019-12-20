Литературные премии имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина вручили в Королеве

В Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве вручили литературные премии имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина. Гостями мероприятия стали поэты, писатели, деятели искусства, руководители и участники литературных организаций и объединений Подмосковья.

В подмосковном Королеве вручили литературные премии имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина. Известные литераторы и непрофессиональные писатели получили дипломы и гранты от губернатора. По 100 тысяч рублей вручили лауреатам премии имени Пришвина за лучшие произведения о родном крае. По 50 и 100 тысяч получили обладатели премии имени Рождественского в номинациях «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Среди лауреатов — Григорий Служитель, написавший «Дни Савелия», и Гузель Яхина со своей книгой «Дети мои».

Торжественная церемония вручения премий прошла в Московской губернской универсальной библиотеке, которая только что открылась в Королеве. И произведения лауреатов премий в ближайшее время появятся на ее стеллажах.

«У нас Московская область — это кладезь гениев литературы. Мы это всячески поддерживаем», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

В губернской универсальной библиотеке в Королеве можно не только приятно и полезно провести время, но и внести свой вклад в сохранение архивов — самостоятельно отреставрировать книгу. Так в Подмосковье новые технологии сохраняют старые фолианты.