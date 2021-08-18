Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдет в Подмосковье 21 августа

В субботу, 21 августа, в Усадьбе и парке Захарово Одинцовского городского округа пройдет очередной литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». В этом году мероприятие состоится в камерном формате.

Идея проведения этого семейного мероприятия принадлежит писателю и общественному деятелю Захару Прилепину и художественному руководителю МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову.

«„Традиция“ — один из самых разнообразных по замыслу и подходу, самых семейных и самых русских фестивалей в России. Исконное, вечное, родное — это у нас, это о нас, это здесь. Фестиваль для всей, в самом широком смысле, родни, которая не ждет готовых ответов, а ищет их, эти ответы на извечные вопросы: кто мы, откуда мы, куда мы?» — объяснил Прилепин.

По словам Боякова, этот фестиваль олицетворяет историю русского сообщества. Каждый год организаторы готовят разные программы и переосмысливают взгляд на национальную традицию. Режиссер заверил, что на «Традиции» можно погрузиться в уникальную атмосферу и почувствовать единство с участниками и гостями мероприятия благодаря русскому искусству прошлого и настоящего.

В этом году на площадке фестиваля пройдет около 20 мероприятий. Гости смогут встретиться с писателями, побывать на поэтических и музыкальных перформансах, спектаклях, мастер-классах, ярмарке народных промыслов. В Захарово в этот день откроют лавки с русской традиционной домашней едой.

На традицию в этом году приедет телеведущий Леонид Якубович, который представит зрителям свою новую книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни».