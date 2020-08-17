Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдет в Одинцовском округе. На нем выступит Захар Прилепин

Усадьба Захарово в Одинцовском округе встретит гостей фестиваля «Традиция» 22 августа. На него приедут писатели, музыканты и театральные труппы. Всего в рамках культурного события проведут более 30 мероприятий. Одним из главных участников фестиваля станет Захар Прилепин.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Фестиваль «Традиция» стал местом встречи национальной традиции и современного искусства. Идея проведения фестиваля принадлежит писателю, общественному деятелю Захару Прилепину и продюсеру, режиссеру и художественному руководителю МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову.

Вход на фестиваль будет свободным. Прийти и насладиться музыкой, спектаклями, поэзией и общением с именитыми писателями может каждый.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

«„Традиция“ — это не только долгожданное культурное событие Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится все пространство усадьбы Захарово, где Пушкин слушал сказки своей няни, изучал русский язык, где полюбил русскую природу. Но наш фестиваль — это не только про Пушкина. Это Бродский, Варламов, джаз, симфоническая музыка, кукольный театр, кухня и мода. Это территория, где современные авторы разговаривают со своими читателями. Для нас „Традиция“ — гармония актуального театра, музыки, литературы и традиционных форм искусства», — отметила министр культуры региона Елена Харламова.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Она добавила, что для 15 тысяч гостей фестиваля и Министерства культуры региона событие уже стало традиционным.

Гости смогут стать участниками более 30 культурных событий. Лекции, спектакли, музыкальные концерты, мастер-классы — каждый найдет мероприятие себе по душе.

Участниками фестиваля станут писатели и поэты, музыканты, фольклористы, режиссеры и композиторы.

Захар Прилепин расскажет о казачестве и казачьей культуре, Эдуард Бояков — о творчестве поэта Иосифа Бродского. Философ и исследователь Александр Дугин выступит с метафизическим путешествием к Александру Пушкину. А писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко предложит порассуждать о фантастике в аспекте патриотизма.

Всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте мероприятия.