Подмосковье 20 февраля 2024, 12:24 Литературно-гастрономический вечер в честь Пушкина прошел в кафе в Звенигороде Источник фото: Хавива Фонина / Хавива Фонина

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Гастрономический творческий вечер, посвященный творчеству Александра Пушника, прошел в звенигородском арт-кафе Teatro. Гости попробовали любимые блюда русского поэта.

По словам шеф-повара заведения Олега Коробаня, подобные литературные вечера пройдут в последнее воскресенье каждого месяца и будут посвящены классикам русской литературы.

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Гости заведения узнают, какие блюда любили мэтры отечественной литературы, а также смогут попробовать яства, которое те упоминали в своих произведениях.

Олег Коробань в костюме поэта рассказал о самом любимом блюде Пушкина — страсбургском пироге и, конечно, угостил гостей. Именно этот пирог упоминается в «Евгении Онегине». Посетители отдали должное и пожарским котлетам, воспетым Пушкиным в стихах, а также узнали историю этого блюда.

Для гостей весь вечер звучала живая музыка. Приглашенная московская певица Ирина Логачева исполняла популярные эстрадные песни.

Как рассказал Олег Коробань, следующий литературно-гастрономический вечер пройдет 31 марта. Его посвятят творчеству Николая Гоголя.

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