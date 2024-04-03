Подмосковье 03 апреля 2024, 15:06 Литературная викторина для дошкольников прошла в Воскресенске Медиасток.рф

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Литературная викторина «Чемодан с загадками» прошла в Воскресенске к Международному дню детской книги. Участие в конкурсах приняли воспитанники детского сада «Аленушка».

Викторина прошла в стенах Центральной детской библиотеки. Дети приняли участие в конкурсах и даже показали инсценировку сказки «Репка». На творческом мастер-классе ребята смастерили своими руками золотую рыбку.

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Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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