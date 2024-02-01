Подмосковье 01 февраля 2024, 15:00 Литературная акция ко дню рождения Чехова прошла в Истре Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Акция «Читаем Чехова» прошла ко дню рождения писателя в Истре. Центральная библиотека имени Чехова проводит ее уже девять лет подряд.

Каждый год жители городского округа Истра приходят в день рождения писателя в библиотеку. Не только читают рассказы, но и ставят сценки на сюжеты произведений Чехова.

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В этот раз к акции присоединилось более 50 человек. Они прочитали рассказы «Свадьба с генералом», «Мальчики», «Жених», «С женой поссорился» и многие другие.

Актриса театра и кино Ольга Пронина исполнила музыкальный номер. Девятиклассники Чеховской школы выступили с отрывком из произведения Чехова «Случай с классиком». Завершила программу директор Центральной библиотеки имени Чехова Татьяна Вартанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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