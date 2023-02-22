Подмосковье 22 февраля 2023, 10:33 Листовой салат начали выращивать в тепличном комплексе «Подмосковье» под Воскресенском

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Линию по производству листового салата запустили в компании «Подмосковье». В теплицах, расположенных вблизи деревни Ратмирово под Воскресенском, уже посеяли зелень сортов «Фриллис» и «Официон».

«Посадили уже пять тысяч семян „Фриллиса“. В будущем планируем выпускать по 28 тысяч салатов в день. В связи с этим появятся новые рабочие места, кадры нам очень нужны», — рассказала главный агроном предприятия Светлана Шишкина.

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Комплекс насчитывает шесть стандартных тепличных блоков общей площадью 68,64 гектара. Сейчас здесь работают около 1500 человек.

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«Мне удалось поприсутствовать при посеве семян салата „Фриллис“. Отмечу, что в теплице имеется автоматическая посевная машина и весь блок оснащен по последнему слову аграрной техники», — отметил депутат Воскресенска Алексей Моргунов.

Расширение линейки производства получило поддержку губернатора Андрея Воробьева как импортозамещающий проект.