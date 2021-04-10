Лисовец прочитал «Тотальный диктант» в Домодедово

Эксперт моды Владислав Лисовец прочитал текст тотального диктанта в аэропорту Домодедово. Аэропорт уже третий раз присоединился к образовательной акции.

Текст для диктанта в этом году подготовил писатель Дмитрий Глуховский, автор книг «Метро 2033», «Сумерки», «Текст» и других. Он написал живую, эмоциональную историю с жизнеутверждающей концовкой. Тематикой стала самореализация женщин.

«Читаю диктант в аэропорту Домодедово неслучайно — дух свободы, моменты расставаний и встреч запоминаются любому человеку и трогают сердце. Считаю наш тандем абсолютно логичным. Полет — это и грамотность, и красота, и стиль», — поделился Владислав Лисовец.

PR-директор московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова напомнила, что в прошлом году множество мероприятий отменили из-за пандемии, но в этому году «Тотальный диктант» состоялся в традиционном формате. Она сказала, что его ждали сотрудники аэропорта и сами пассажиры.

«Сегодня мы вновь проверили свои знания, познакомились с современным автором и внесли свой вклад в популяризацию русского языка», — заключила она.

В акции в аэропорту поучаствовали 50 человек. Были соблюдены все меры предосторожности: масочный режим, социальная дистанция между всеми присутствующими, повсюду были автоматы для дезинфекции рук.