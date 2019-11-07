И коровы сыты, и земля плодородна. Лишние подмосковные яблоки пошли в дело

Более 100 тонн яблок собрали в Московской области в рамках экологической акции «Дай яблокам второй шанс». Весь объем «лишнего» яблочного урожая от дачников был отправлен на вторичную переработку для сельскохозяйственных нужд, в том числе на компост и на корм скоту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что акция получила положительный отклик от дачников и жителей Подмосковья в целом.

В течение октября садоводы активно сдавали избытки яблок в специальный брендированный транспорт, отдельно предоставленный региональными операторами, что помогло значительно уменьшить количество выброшенных яблок в общедомовые контейнеры.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

«Эта и другие экоакции, проводимые Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, направлены на снижение объемов полигонного захоронения и увеличение доли перерабатываемого вторсырья. По итогам первого года акции, „Дай яблокам второй шанс“ принято решение, что она будет ежегодной», — заявил Антон Велиховский.

Для сбора избытка яблок был разработан специальный — удобный для дачников — маршрут движения контейнеров для сбора отходов с изображением подмигивающего яблока, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Информацию об адресах пунктов сбора и график объезда СНТ разместили на сайтах региональных операторов, также ее можно было узнать у председателей СНТ.

Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Акция по сбору яблок проходит впервые, однако ранее в Подмосковье ранее уже проводились экоакции по сбору нетрадиционных и негабаритных коммунальных отходов. В частности, прошлой зимой в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь» подмосковные жители сдавали в специализированные пункты приема новогодние деревья. В результате было собрано более 3,5 тысячи деревьев, из которых изготовили две игровые площадки для детских домов в Егорьевске и Балашихе.

Более 7,5 тысячи елок сдали жители Подмосковья в рамках эко‐акции «Подари своей елке вторую жизнь» Подробнее

Московская область с начала 2019 года перешла на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. По данным регионального МинЖКХ, с начала реформы уже более 60% населения Подмосковья перешли на раздельный сбор коммунальных отходов. Благодаря этому более 1 миллиона тонн отходов были направлены на вторичную переработку.

С начала текущего года по новому стандарту в регионе установили более 63 тысяч контейнеров, в том числе 15 тысяч синих контейнеров. В ближайшее время запланировано установить еще около 30 тысяч контейнеров, в том числе 24 тысяч синих контейнеров. Всего на территории Московской области появится около 95 тысяч контейнеров нового образца.