Лишившимся работы во время пандемии иностранцам в Подмосковье предложили вакансии

«ГБУ МО „Единый миграционный центр Московской области“ совместно с правительством Московской области был налажен контакт с крупными работодателями, сформирован банк вакансий», — обратили внимание в пресс-службе.

Зампред областного правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев уточил, что с 16 апреля по 9 июня 887 иностранным гражданам были предложены вакансии.

Отмечается, что благодаря проведенной работе в регионе удалось избежать массовой безработицы среди мигрантов. В период распространения коронавируса многие работодатели обеспечивали питание и проживание своих сотрудников, а также оказывали иностранным гражданам дополнительную помощь.