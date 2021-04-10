Лис сбежал из ветклиники в Подольске. Объявлено вознаграждение за поимку

В деревне Кутьино в подмосковном Подольске из ветеринарной клиники «Юна» сбежал домашний лис Элвин. Животное исчезло утром в пятницу. Лис пробрался через заграждение и скрылся в неизвестном направлении.

Лис сбежал из клиники, где ждал операции. Кадры, на которых видно, как животное убегает, зафиксировали камеры наблюдения.

Волонтеры бросили все силы на его поиски. Всех неравнодушных, кто желает присоединиться, приглашают в субботу, к 12:00, на сбор у клиники «Юна» по адресу: деревня Кутьино, дом 64.

Особые приметы: на задней лапе у лиса — хирургическая конструкция и красный бинт, на шее — черно-синий поводок. Хвост у лиса без шерсти. Без помощи человека лис погибнет. Нужна любая информация о его местонахождении. За поимку объявлено вознаграждение 20 тысяч рублей.

Элвин не агрессивен, но побаивается незнакомых людей, поэтому близко никого не подпустит. Всех, кто увидит его, просят звонить по телефонам +7 (916) 602-91-95 и +7 (926) 705-95-06.

Лис был обнаружен в феврале на обочине дороги. У него была сломана лапа. В клинике «Юна» ему провели операцию. Ольга, спасительница лиса, потратила на его лечение больше 100 тысяч рублей.