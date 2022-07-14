Липы, клены и можжевельник высадят на площади перед дворцом культуры в Жуковском

Работы по благоустройству площади перед дворцом культуры в Жуковском выполнили на 40%. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

В Жуковском также активно ведется реконструкция бульвара Маяковского. В этом году работы ведут в первой части сквера по ул. Маяковского, от памятника Н. Е. Жуковскому до ул. Горького.

«На сегодняшний день благоустройство площади перед дворцом культуры в Жуковском выполнено на 40%. На объекте выполнены все подготовительные и демонтажные работы. Сейчас ведется подготовка основания под асфальтобетонное и плиточное покрытие. Кроме того, строители завершают прокладку кабельных линий и приступили к устройству ливневой канализации и дождеприемных колодцев», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

На площади заменят плиточное покрытие, клумбы, а также бордюры. Обновленную территорию украсит новая парковая мебель: модульные лавки, скамьи, урны. Заменят также уличное освещение, опоры и сами светильники. В качестве озеленения высадят липы, клены, кусты можжевельника и многолетние цветы.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».