Липовую рощу в Одинцове благоустроят к сентябрю

В Одинцове продолжается благоустройство Липовой рощи. Там уже приступили ко второму этапу проведения работ. Обустройство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», его планируют завершить уже к сентябрю.

«Работы по благоустройству Липовой рощи в самом разгаре. В этом году реализуем второй этап. Благоустройство ведем с минимальным вмешательством в природу. Наша задача — сохранить существующие зеленые насаждения и создать комфортную зону отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В лесопарке собираются благоустроить большую тропиночную сеть, ее протяженность составит 11 километров. Также там оборудуют семь километров велодорожек. Для зимнего периода там установят оборудованную лыжную трассу.

В парке также появятся хозяйственный павильон и павильон для отдыха велосипедистов, новые площадки для сцены, там откроется велопрокат, установят навесы для отдыха.

На объекте уже выполнили все подготовительные и демонтажные работы. Сейчас проводится планировка территории для дорожно-тропиночной сети, устройство основания гравийного отсева. Стартовали работы по укладке кабельных проводов, скоро начнется установка бортовых камней.

На объекте уже выполнены все подготовительные и демонтажные работы. В настоящее время ведутся работы по планировке территории под дорожно-тропиночную сеть, устройству основания гравийного отсева в георешеткой. Начаты работы по укладке кабельных трубопроводов, скоро приступят к установке бортовых камней. Благоустройство планируется завершить в сентябре.

Ранее Андрей Воробьев перечислил программы благоустройства мест отдыха в Подмосковье. Они охватили 60 набережных, парков, скверов, площадей, пешеходных зон и лесопарков.