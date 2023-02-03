Подмосковье 03 февраля 2023, 13:29 Липовую рощу в Красногорске благоустроят в 2023 году

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Благоустройство Липовой рощи в Красногорске продолжится в 2023 году. В лесопарке появятся павильоны для посетителей и зоны для отдыха велосипедистов.

Лесопарк находится рядом с ЖК «Спутник» к северу от Новорижского шоссе. Благоустройство началось в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время в Липовой роще появилась инфраструктура для велосипедистов, комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, а также площадки для занятий спортом и детских игр.

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«В этом году по просьбе местных жителей и спортивного сообщества запланировано дооснащение территории парковыми элементами», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Дооснащение парка будет выполнено так, чтобы сохранить существующую экосистему. Фасады павильонов запроектированы из дерева натурального оттенка, они создадут единый ансамбль с уже установленными в парке беседками и мостами.

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