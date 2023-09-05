Подмосковье 05 сентября 2023, 15:53 Липа стала самым популярным саженцем на акции «Наш лес» в Подмосковье Фото catalog-photo.ru

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В этом году в Московской области самым популярным деревом стала липа в рамках проекта «Наш лес. Посади свое дерево». Его посадили почти на 250 участках, рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Вторым по востребованности саженцем стал клен — его высадят на 244 участках. На третьем месте оказалась рябина — ее посадят на 228 участках.

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В рамках проекта популярными остаются спирея, кизильник, пузыреплодник, яблоня, груша, вишня, туя и барбарис. В лесу часто высаживают сосну и ель.

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает всех жителей области и гостей региона с 16 по 30 сентября присоединиться к акции «Наш лес. Посади свое дерево». Выбрать площадку можно на карте геопортала Подмосковья по ссылке.

«Приходите всей семьей, с коллегами или друзьями! Одевайтесь по погоде и не забудьте взять резиновые сапоги!» — пригласили в комитете лесного хозяйства Московской области.

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