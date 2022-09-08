Линию производства углеродных материалов запустили в Балашихе | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 22:45 Поделиться Telegram

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Viber Линию производства углеродных материалов запустили в Балашихе

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Авиационная корпорация «Рубин» открыла новый корпус цеха и запустила линию по производству углеродных материалов. В новом корпусе установлены пять печей обжига, два гидравлических пресса и две установки каталитического дожига.

«Рубин» — градообразующее предприятие Балашихи. Здесь трудятся больше 2000 человек. Новый корпус цеха по производству углеродных материалов запущен и это стало важным событием для всего городского округа.

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В новом корпусе установлены пять печей обжига, два гидравлических пресса и две установки каталитического дожига. Все это оборудование нужно, чтобы производить углеродный композиционный материал. Из него будут делать тормозные диски.

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Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники России. На сегодняшний день предприятие обеспечено заказами до 2030 года.

«Приятно, что предприятие сегодня востребовано. Приятно, что предприятие сегодня развивается, оно обеспечено заказами и в том числе появляются и открываются новые производственные линии», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В новом корпусе будут выпускаться изделия углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к отечественным и гражданским самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей промышленности. Об этом сообщил генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Благодаря открытию нового корпуса, общая мощность предприятия возрастет почти в два с половиной раза — до 7000 изделий. Сейчас здесь трудятся 10 человек. К концу года персонал будет работать в три смены. Количество работников увеличат до 30.

«На плановую мощность, мы выйдем где-то к концу года. Запуск мы сегодня произвели. Первая партия начала работать. То есть мы готовы к выполнению любых задач, которые связаны с углеродным материалом», — подчеркнул Игорь Ряпин.

Для авиационной корпорации «Рубин» это уже третий проект с Фондом развития промышленности. В этот проект инвестировали больше одного миллиарда рублей. Из них 661 миллион предоставил фонд развития промышленности.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский отметил, что компания создала собственную технологию переработки всех вредных веществ, которые вырабатываются при производстве их продукции. Эта технология позволяет не наносить вред экологии Подмосковья.

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