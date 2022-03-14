Горячая линия по трудоустройству появилась в Подмосковье

Горячую линию для людей, потерявших работу, запустили в Московской области. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Мы для помощи жителям, которые потеряли работу или находятся в поиске работы, запустили горячую линию. Если нужна помощь с трудоустройством, необходимо набрать номер 122, далее кнопка 6 и кнопка 1», — рассказала она на заседании правительства региона.

После, по ее словам, оператор в режиме ответа на звонок сможет подобрать возможные вакансии с учетом желаемой профессии и желаемой зарплаты. «Мы посмотрели — у нас сейчас достаточное количество вакансий на портале „Работа в России“, HeadHunter, Superjob. То есть подбор вакансий осуществляем на этих порталах», — уточнила Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

Линия работает ежедневно, в будние дни — с 8:00 до 20:00. Пока на ней работают три оператора. При необходимости их количество увеличат. И, как не исключила министр, работа линии может быть организована и в выходные дни.

«Сейчас очень важно, чтобы все наши организации и предприятия своевременно уведомляли о сокращении работников и о появлении новых вакансий. Делается это на портале „Работа в России“», — отметила Болатаева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после доклада министра обратился к главам городских округов с просьбой держать этот вопрос на контроле.

«Я прошу активнее разъяснять, особенно я к главам округов обращаюсь. Не все, наверное, звонят по этим номерам — кто-то наверняка обращается лично к вам. Я прошу вас эту работу сопровождать. Вакансий огромное количество сейчас. Но в любом случае, особенно компании с иностранным капиталом — наверное, там [есть] беспокойства», — сказал Воробьев.

По данным вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, уровень безработицы в Подмосковье сокращен в семь раз и составляет на сегодняшний день менее 0,5%.

«У нас реализуется комплексная услуга „Ищу работу“, которая включает в себя только одно электронное заявление на восемь услуг. Все организовано и доступно, найти работу можно не выходя из дома. Теперь работу по душе можно подобрать и по телефону. Это отлично подойдет тем, кто хочет сэкономить свое время по поиску вакансий. Все организовано быстро, удобно и легко», — уточнила она.