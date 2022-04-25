Линия наземного метро появится в Одинцове

Станция метро «Липовая роща» появится в пяти минутах ходьбы от жилого комплекса «Спутник» в Одинцове. Она станет частью новой Рублево-Архангельской линии.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, скоро в Одинцове появится масштабный транспортно-пересадочный узел.

«Проект включил в себя строительство станции метро „Липовая роща“, подземный вестибюль, остановочные пункты и парковки для транспорта», — уточнила она.

Рядом возведут бизнес-кластер, в котором создадут более 20 тысяч новых рабочих мест. Также на территории транспортно-пересадочного узла появится пятиэтажная автостоянка на 950 мест. Кроме того, предусмотрят удобства для маломобильных жителей.

Пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта на другой не выходя на улицу и используя подземные переходы Минимущества Подмосковья.

Рублево-Архангельскую линию метро планируют полностью достроить после 2025 года.

В 2023 году метро в пешей доступности появится и у жителей Долгопрудного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приоритетных городах региона для строительства метро.