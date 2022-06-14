Линии электропередачи в Подмосковье подготовят к осенне-зимнему периоду

В Московской области активно готовятся к осенне-зимнему периоду, в том числе в сфере подачи в дома электричества. Только с начала текущего года было отремонтировано уже 78,1 километра линий электропередачи. Ведется подготовка и к новому отопительному сезону.

За текущий год в рамках программы капитального ремонта удалось наладить работу оборудования 156 трансформаторных и распределительных подстанций Подмосковья. Самое большое внимание при этом уделялось строительным частям — уже приведены в порядок 80 зданий.

Кроме работ по ремонту и строительству, ведется расчистка ЛЭП от деревьев и кустарников. Это делается для того, чтобы предотвратить обрывы линий электропередачи из-за внезапно упавших деревьев — такое бывает при сильном ветре, ливне, граде или налипании снега на ветви.

Помимо этого, во всех филиалах компании проводятся инструктажи для персонала, проходят специальные тренировочные занятия, в том числе и по работе при низких температурах. Только с начала этого года для сотрудников провели уже 46 масштабных тренировок.

Формируются силы и средства для того, чтобы вовремя успевать предотвратить аварийные ситуации. Круглосуточно дежурят сразу 63 бригады. В те моменты, когда вводится режим повышенной готовности, привлекаются дополнительные 275 бригад, в них работают порядка 2800 человек.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, в финале всех работ будут определять и оценивать условия готовности «Мособлэнерго» к работе в новом отопительном сезоне. По итогам проверки выдадут специальный паспорт.