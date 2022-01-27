Линии электропередачи в Подмосковье масштабно реконструируют в 2022 году

Надежность электричества в Подмосковье увеличится благодаря масштабной реконструкции и строительству объектов в 2022 году. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

До конца этого года проведут работы, которые коснутся почти трех тысяч километров воздушных линий. В регионе не только модернизируют их, но и создадут дополнительные мощности.

«Когда все хорошо, про энергетиков не вспоминают. Но о них начинают говорить, если в доме нет света или тепла. Поэтому огромное значение в нашей работе уделяется реконструкции и строительству линий электропередачи», — сказал Самарин.

Он добавил, что каждый год энергетики проводят ремонт и выполняют инвестиционные проекты для надежного уровня электроснабжения.

Лишь за 2021 год, например, в Подмосковье отремонтировали и возвели еще 4,3 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Жителям Московской области напомнили о том, что они могут сообщить о любых сбоях электроснабжения по телефону кол-центра 8 (800) 220-02-20.

Ранее Подмосковье включили в топ-10 регионов по качеству работы электросетей в России.