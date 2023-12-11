Подмосковье 11 декабря 2023, 13:15 Линии электропередачи отремонтировали в Ступине Министерство энергетики Московской области

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Работники «Мособлэнерго» отремонтировали ЛЭП и электрическую подстанцию в Ступине. Работы выполнили в декабре.

На высоковольтной линии, расположенной на улице Загородной, заменили 100 метров кабеля и установили две соединительные муфты. Линия отходит от центра «Лужники», питающего более 20 трансформаторных подстанций в Ступине.

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На улице Фрунзе отремонтировали подстанцию ТП-71 — здесь заменили кровлю. Подстанция снабжает электричеством здания МЧС, производственно-технических баз и системы уличного освещения.

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