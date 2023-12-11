11 декабря 2023, 13:15
Линии электропередачи отремонтировали в Ступине
Работники «Мособлэнерго» отремонтировали ЛЭП и электрическую подстанцию в Ступине. Работы выполнили в декабре.
На высоковольтной линии, расположенной на улице Загородной, заменили 100 метров кабеля и установили две соединительные муфты. Линия отходит от центра «Лужники», питающего более 20 трансформаторных подстанций в Ступине.
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На улице Фрунзе отремонтировали подстанцию ТП-71 — здесь заменили кровлю. Подстанция снабжает электричеством здания МЧС, производственно-технических баз и системы уличного освещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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Электричество
Ступино
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