Линейки в школах Московской области пройдут в очном формате

В Московской области школьные линейки пройдут в очном формате. В Министерстве образования региона посоветовали провести их на открытом воздухе, если позволит погода.

«В преддверии нового учебного года особое внимание мы уделяем подготовке праздничных линеек. Мы готовы провести их в очном режиме, с соблюдением всех мер безопасности», — заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн во время заседания областного правительства.

Перед линейками все здания обследуют сотрудники МВД. Особое внимание уделят подходам и подъездам к образовательным учреждениям. Сотрудники МТДИ и ГИБДД проверили более 1,5 тысячи пешеходных переходов. Были обновлены разметка, дорожные знаки, установлены «лежачие полицейские», отремонтированы тротуары.

Всего в Московской области 1 сентября детей примет 1260 школ. К уже имеющимся школам прибавится 22 новые. Также 12 школ откроется после капитального ремонта.

«Все 100% образовательных учреждений у нас приняты межведомственными комиссиями. В их состав входят представители МВД, МЧС и сотрудники местных органов самоуправления», — сказал Бронштейн.

Все школы находятся под круглосуточной охраной: кнопки тревожной сигнализации, видеокамеры, системы оповещения при эвакуации, металлоискатели.

Министр отметил, что первый учебный месяц будет месяцем безопасности. Для школьников будут организованы классные часы, инструктажи и тренировки. Также 3 сентября во всех школах пройдут классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти трагедии в Беслане.

«А 7 сентября мы совместно с коллегами из МЧС проводим общеобластную тренировку по эвакуации в школах, детских садах», — добавил министр.