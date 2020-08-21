Линейки в Подмосковье проведут для первых и 11-х классов. Мероприятия пройдут на открытом воздухе

В подмосковных школах 1 сентября пройдут линейки. В них будут участвовать в основном первые и 11-е классы. Все мероприятия проведут на открытом воздухе. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Линейки будут, пока они рекомендованы для первого и 11-го классов. Ясно, что если это на воздухе, то больше возможностей. В закрытых помещениях точно линеек не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-го класса будем обязательно. Может быть, в каких-то школах какие-то другие классы будут добавлять», — уточнил губернатор.

Все подмосковные школы 1 сентября ждут ребят. Обучение будет очным для всех. В учебных учреждениях будут уделять особое внимание мерам безопасности: везде поставят антисептики, помещения будут дезинфицировать и проветривать, а учителя при индивидуальной работе с учениками будут носить маски.

Министр образования региона Ирина Каклюгина на видеоконференции рассказала, что во всех школах введут кабинетную систему и смещение начала уроков. Помимо этого, на входе у всех детей и учителей будут измерять температуру.