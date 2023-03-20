Подмосковье 20 марта 2023, 11:34 Лимитированную серию транспортной карты «Тройка» посвятили народным промыслам Подмосковья

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Пассажиры смогут бесплатно получить новые карты «Тройка» с изображением народных художественных промыслов Подмосковья. Лимитированную серию пластика украсили павловопосадские платки, гжельский фарфор, богородская игрушка и другие бренды региона.

Новый дизайн карт «Тройка» — это совместный проект Минкультуры и туризма и «СберТройки». Дизайнеры и специалисты ведущих предприятий народных художественных промыслов Подмосковья разработали шесть разных карт, которые напомнят пассажирам о Гжели, Павловском Посаде и других городах.

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«Подмосковье — лидер по объему производства изделий народных художественных промыслов. Выпуск новой коллекции карты „Тройка“ позволит познакомить пассажиров с уникальным творческим наследием нашего региона», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Карты «Тройка» из лимитированной коллекции можно бесплатно получить в музеях и магазинах при Гжельском фарфоровом заводе, магазине Павловопосадской платочной мануфактуры, в музее лаковой миниатюры в Федоскине и музее Богородской игрушки, а также в музее елочных игрушек «Клинское подворье». Адреса распространения карты можно найти на сайте.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.