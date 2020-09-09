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    09 сентября 2020, 19:57

    Лимитированные проездные-брелоки с Антарктидой сделают для подмосковных школьников

    Нина Петлинова

    В течение учебного года подмосковные школьники смогут получить новые проездные-брелоки из лимитированной коллекции. Их сделали всего две тысячи штук — в честь 200-летнего юбилея со дня открытия Антарктиды.

    Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Ученики смогут получить брелоки с 14 сентября в 17 различных МФЦ Подмосковья. Для этого они должны сперва подать заявку на региональном портале госуслуг. После этого школьник сможет забрать брелок в течение всего учебного года — чтобы пользоваться им, ребенок должен внести залоговую стоимость в размере 250 рублей в личном кабинете и пополнить баланс для проезда.

    В Минтрансе региона напомнили, что брелок «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» обладает теми же преимуществами, что и пластиковая карта льготного тарифа. Из-за этого ученик не может иметь одновременно и брелок, и карту, ему придется выбрать для себя только один, наиболее удобный формат «Стрелки».

    Список МФЦ Подмосковья, в которых можно будет получить брелок с 14 сентября:

    • МФЦ Балашиха ГО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;
    • МФЦ Ленинский ГО, г. Видное, ул. Школьная, д. 77;
    • МФЦ Воскресенский ГО, г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14А;
    • МФЦ Домодедово ГО, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19, корп. 1;
    • МФЦ Клин ГО, г. Клин, Советская пл., д. 18А;
    • МФЦ Коломна ГО, г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;
    • МФЦ Королев ГО, г. Королев, Космонавтов пр-кт, д. 20А;
    • МФЦ Красногорск ГО, г. Красногорск, Ленина ул., д. 2;
    • МФЦ ГО Люберцы, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3;
    • МФЦ Мытищи ГО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;
    • МФЦ Богородского ГО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80;
    • МФЦ Одинцовского ГО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 71;
    • МФЦ ГО Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1;
    • МФЦ Подольск ГО, г. Подольск, Кирова, д. 39;
    • МФЦ Серпухов ГО, г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;
    • МФЦ Химки ГО, г. Химки, Юбилейный пр-т, 67 А, Б;
    • МФЦ Электросталь ГО, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 11.

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