Лимитированные проездные-брелоки с Антарктидой сделают для подмосковных школьников

В течение учебного года подмосковные школьники смогут получить новые проездные-брелоки из лимитированной коллекции. Их сделали всего две тысячи штук — в честь 200-летнего юбилея со дня открытия Антарктиды.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ученики смогут получить брелоки с 14 сентября в 17 различных МФЦ Подмосковья. Для этого они должны сперва подать заявку на региональном портале госуслуг. После этого школьник сможет забрать брелок в течение всего учебного года — чтобы пользоваться им, ребенок должен внести залоговую стоимость в размере 250 рублей в личном кабинете и пополнить баланс для проезда.

В Минтрансе региона напомнили, что брелок «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» обладает теми же преимуществами, что и пластиковая карта льготного тарифа. Из-за этого ученик не может иметь одновременно и брелок, и карту, ему придется выбрать для себя только один, наиболее удобный формат «Стрелки».

Список МФЦ Подмосковья, в которых можно будет получить брелок с 14 сентября: