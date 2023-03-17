17 марта 2023, 15:01
Лимитированные карты «Стрелка» выпустили к 400-летию Люберец
Лимитированные карты «Стрелка» с именным дизайном выпустили к 400-летию Люберец. В продажу поступит пять тысяч таких карт, рассказали в Минтрансе Подмосковья.
«В честь 400-летия города мы выпустили карты с именным городу дизайном, которые, безусловно, будут пользоваться высоким спросом у жителей», — рассказала зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.
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Зампред добавила, что в этом году с помощью «Стрелки» пассажиры совершили порядка 24 миллионов поездок, из которых около 500 тысяч — в общественном транспорте Люберец.
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Приобрести карту в лимитированном дизайне можно будет в кассах ж/д станций Люберец и в отделениях Почты России. С адресным перечнем точек продаж можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса региона.
Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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