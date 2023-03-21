Подмосковье 21 марта 2023, 11:08 Лимитированную серию карты «Тройка» выпустили к 400-летию Люберец

Читать 360tv в

Новую уникальную серию транспортных карт «Тройка» выпустили в Подмосковье. Дизайн пластика посвятили 400-летию Люберец.

«СберТройка» выпустила еще одну новую коллекцию со специальным дизайном. Ранее в Подмосковье уже появились «Тройки» с народными художественными промыслами, а теперь карты посвятили юбилею города Люберцы. Расплачиваться таким пластиком можно будет на любых автобусных маршрутах в Московской области.

Реклама

«Только за два с половиной месяца этого года зафиксировано около шести миллионов поездок по карте „Тройка“ в Подмосковье. Из них около 380 тысяч — в общественном транспорте Люберец», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».