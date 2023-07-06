Подмосковье 06 июля 2023, 17:33 Лимитированную серию карт «Стрелка» в честь Года педагога и наставника выпустили в Подмосковье

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Лимитированная серия карт «Стрелка», посвященная Году педагога и наставника, поступила в продажу в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Карты представили с изображением пеликанов и портретом основоположника дошкольной педагогики в России Константина Ушинского. Эксклюзивные транспортные документы выпустили тиражом в пять тысяч экземпляров. Стоимость такой «Стрелки» составляет 80 рублей, карту можно найти в кассах автобусных станций региона.

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Пассажиры используют «Стрелку» для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании «Мострансавто». Также на транспортном документе действует система лояльности: после седьмой поездки в течение 30 дней стоимость проезда уменьшится на 7%, а после 51 пользования обладатель карты получает скидку 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.

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