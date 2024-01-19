19 января 2024, 14:46
Лимитированную серию карт «Стрелка» с зимним дизайном выпустили в Подмосковье
Транспортные карты в стиле проекта «Зима в Подмосковье» выпустили лимитированной серией в тысячу экземпляров. Приобрести пластик можно на автовокзалах и автостанциях компании «Мострансавто».
Лимитированную серию посвятили туристическому проекту «Зима в Подмосковье». Яркие карты продаются на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто». Стоимость «Стрелки» — 80 рублей. Для активации пластика перед первой поездкой нужно пополнить баланс.
Реклама
Новой картой «Стрелкой» можно оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Реклама
Реклама