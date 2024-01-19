Подмосковье 19 января 2024, 14:46 Лимитированную серию карт «Стрелка» с зимним дизайном выпустили в Подмосковье Мострансавто

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Транспортные карты в стиле проекта «Зима в Подмосковье» выпустили лимитированной серией в тысячу экземпляров. Приобрести пластик можно на автовокзалах и автостанциях компании «Мострансавто».

Лимитированную серию посвятили туристическому проекту «Зима в Подмосковье». Яркие карты продаются на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто». Стоимость «Стрелки» — 80 рублей. Для активации пластика перед первой поездкой нужно пополнить баланс.

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Новой картой «Стрелкой» можно оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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