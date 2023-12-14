Подмосковье 14 декабря 2023, 14:32 Лимитированная серия карты «Стрелка» с космическим дизайном выйдет в декабре Минтранс Подмосковья

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Перед Новым годом 27 декабря анимационная студия «КиноАтис» совместно с «Мострансавто» и при поддержке Минтранса Подмосковья выпустят ограниченную серию транспортных карт «Стрелка» для школьников и студентов региона. На них изобразят героев из франшизы про собак-космонавтов — Белка и Стрелка.

У карт будет два дизайна, на которых анимационные персонажи одеты в праздничные скафандры или зимние шапки. На лицевой стороне разместили фразу «Поехали!», которую 12 апреля 1961 года сказал Юрий Гагарин во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток».

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Тираж составит пять тысяч карт. Ученический пластик поступит в подмосковные МФЦ. Ими можно будет расплатиться за проезд во всех автобусах «Мострансавто».

«Мы верим, что персонажи нашей космической франшизы, ставшие настоящими героями для детей, продолжат их вдохновлять и в Новом 2024 году на новые свершения, покорение новых высот в учебе и спорте», — рассказал коммерческий директор студии «КиноАтис» Наталия Бабич.

Оплатить проезд данной картой школьники и студенты Подмосковья могут на всех маршрутах компании. Они сэкономят за первые 35 поездок 50% их стоимости, с 36-й поездки — до 99% от тарифа. по данным транспортной компании, в среднем картами пользовались свыше 100 тысяч раз по будням в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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