29 января 2024, 17:52
Ликвидация последствий утечки воды началась на проспекте Юных Ленинцев в Подольске
Коммунальные службы оперативно устраняют утечку воды около дома № 40 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Для этого привлекли экскаваторы и трактор.
На месте аварии работают специалисты предприятия «Подольская теплосеть». В первую очередь они откачивают воду из подвала. После этого заменят трубы систем отопления.
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Для работ привлекли тяжелую коммунальную технику.
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