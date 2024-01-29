Подмосковье 29 января 2024, 17:52 Ликвидация последствий утечки воды началась на проспекте Юных Ленинцев в Подольске Андрюхина Мария

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Коммунальные службы оперативно устраняют утечку воды около дома № 40 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Для этого привлекли экскаваторы и трактор.

На месте аварии работают специалисты предприятия «Подольская теплосеть». В первую очередь они откачивают воду из подвала. После этого заменят трубы систем отопления.

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Для работ привлекли тяжелую коммунальную технику.

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