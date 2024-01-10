Подмосковье 10 января 2024, 17:54 Ликвидация последствий коммунальной аварии в микрорайоне Юбилейный в Королеве займет около суток Роман Савельев

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Утром 10 января случилась авария на электростанции, которая питает многоквартирные дома в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Уже через пять часов неисправность устранили, но сразу же после этого произошел разрыв кабеля. Специалисты говорят, что им потребуется около суток на ремонт.

Из-за сбоев в домах № 4 на улице Маяковского и № 12 на Ленинской улице отключили отопление.

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«С каждым часом становится все холоднее. К тому же, и электричества нет, не можем сами обогреть свое жилище. Нам сказали, что привезут три дизельных генератора и нас подключат к ним, чтобы как-то пережить эту аварию», — говорит жительница дома № 4 на улице Маяковского Валентина Воробьева.

Специалисты «МСК Энерго» провели диагностику территории и нашли место разрыва кабеля.

Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев

«С минуты на минуту ожидаем три дизельных генератора от АО „Водоканал“, которые смогут дать тепло в квартиры. Место разрыва кабеля обнаружили. Ориентировочно, ремонтные работы завершатся в течение завтрашнего дня», — сказал представитель ответственной организации Александр Авдеев.

В поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.